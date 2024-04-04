Эксперт Трухан заявил о нецелесообразности устранения руководства Украины

Фото: 123RF/sandsua

Полковник запаса центрального аппарата Минобороны РФ Владимир Трухан назвал нецелесообразным устранение руководства Украины, сообщает радио КП.

По его словам, куда важнее сейчас текущие боевые задачи на фронте.

"А вдруг на место идиотов умные придут? В нашей военной доктрине ведущим способом достижения победы в бою является лишение противника возможности организованного вооруженного сопротивления. Ну и что, давайте сейчас сделаем им "подарок" и устраним их лидеров? Ровно для того, чтобы отыграть в минус их политическую легитимность, которая стремится к нулю? Но зачем?" – задался вопросом эксперт.

В марте этого года авиаудары ВС России по Вооруженным силам Украины стали самыми мощными за все время проведения СВО. Таким мнением поделился британский аналитик Александр Меркурис. Особенно он выделил огромный ракетный арсенал ВС РФ, который применяется на линии соприкосновения.

До этого Меркурис заявил, что массированный удар российских войск по военным ВСУ и украинским энергоструктурным объектам утром 22 марта стал самым крупным и технически изощренным за все время спецоперации.

Он уточнил, что применение маневрирующих дронов запутывало зенитчиков ВСУ в то время, как аппаратура украинцев подвергалась тотальному воздействию средств РЭБ российских солдат.