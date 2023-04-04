Путин встретится с Лукашенко 5 апреля

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Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проведут переговоры в среду, 5 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля. Днем позже в Москве состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства.

В телеграм-канале "Пул первого", близком к пресс-службе белорусского лидера, сообщили что Лукашенко посетит Россию с рабочим визитом 5–6 апреля.

В ходе поездки президент Белоруссии обсудит с Путиным международную обстановку и вопросы безопасности. Они проведут отдельную двустороннюю встречу 5 апреля. Лидеры также поднимут вопрос импортозамещения, углубления кооперации, развития высокотехнологичных отраслей.

На следующий день Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. Его участники рассмотрят ход выполнения основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы.

Также планируется обсудить разработку Концепции безопасности Союзного государства. На заседании подведут итоги и обсудят совместную работу на предстоящий период.

Ранее сообщалось, что 6 апреля состоится заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии.

Как уточнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, уже состоялись контакты на уровне министров и премьеров двух стран в рамках подготовки к Высшему госсовету.



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