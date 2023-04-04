Финляндия приостановила работу консульства в Петрозаводске

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Министерство иностранных дел Финляндии заявило о решении временно приостановить деятельность консульства в Петрозаводске. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте.

"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что у МИД государства пока что нет необходимости содержать представительство в Петрозаводске. Это связано с тем, что задачи консульства в этой области сильно сократились.

Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально пополнит ряды Североатлантического альянса во время встречи глав МИД стран – членов организации, которая пройдет 4 апреля. Эту информацию подтвердили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.

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