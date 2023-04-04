13:40Политика
Финляндия приостановила работу консульства в Петрозаводске
Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова
Министерство иностранных дел Финляндии заявило о решении временно приостановить деятельность консульства в Петрозаводске. Соответствующее заявление ведомство опубликовало на своем сайте.
"Министерство иностранных дел приняло решение о временном закрытии петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что у МИД государства пока что нет необходимости содержать представительство в Петрозаводске. Это связано с тем, что задачи консульства в этой области сильно сократились.
Между тем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально пополнит ряды Североатлантического альянса во время встречи глав МИД стран – членов организации, которая пройдет 4 апреля. Эту информацию подтвердили в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте.
Эксперты оценили последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!