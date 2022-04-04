Вучич побеждает на президентских выборах в Сербии

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Действующий президент Сербии Александр Вучич победил в первом туре выборов главы государства, сообщает RT.

Уже проверено 91,42% бюллетеней. 59,39% голосов отдано за Вучича, представляющего партию "Вместе можем все".

Второе место по итогам голосования занимает экс-глава Генштаба Сербии Здравко Понош – 17,66%. На третьем месте находится Милош Йованович с результатом 5,84%.

Сам Вучич уже объявил о своей победе на выборах президента в Сербии. На пресс-конференции в штабе Сербской прогрессивной партии он сообщил, что в первом туре набрал около 60% голосов. Он пообещал, что Сербия останется военно-нейтральной страной и постарается сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.

3 апреля в Сербии прошли выборы президента, досрочные выборы в парламент и выборы в органы местного самоуправления, в том числе в Белграде. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.

Ранее Вучич заявил, что отношения Москвы и Белграда исключительные. Он также отметил, что сотрудничество Сербии и России отличное во всех сферах жизни.

