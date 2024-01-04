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04 января, 16:10

Политика

Хинштейн отреагировал на указ Путина о гражданстве РФ для иностранцев-контрактников

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Благодаря указу Владимира Путина о праве получения российского гражданства иностранцам в случае заключения контракта с армией России, удастся решить проблему с выдачей в другие страны ветеранов СВО за наемничество. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Своих граждан Россия не выдает!", – уточнил он.

Ранее российский президент подписал указ, по которому иностранцы, заключающие контракт с ВС РФ во время проведения спецоперации, смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Также гражданство РФ могут получить и уволенные со службы по состоянию здоровья иностранцы, а также их родственники.

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