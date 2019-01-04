Власти Крыма назвали условие прохода украинских кораблей в Азовское море

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Для продвижения кораблей в Азовское море Украина должна выполнить определенные процедуры, чтобы не создать угрозу для прохождения Керчь-Еникальского канала. Об этом заявил вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

"Нужно просто выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала", – передает его слова РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что это типичные международные правила прохождения таких водных пространств. Он добавил, что Украина не хочет этого слышать и делает такие заявления, которые ставят под угрозу безопасность в Керченском проливе.

25 ноября три военных корабля Украины нарушили границу РФ, так как вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России. ФСБ России задержала корабли и экипаж.