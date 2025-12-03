Форма поиска по сайту

03 декабря, 20:58

Политика
Депутат Милонов: нельзя насильно заставлять родителей сдавать биометрию детей в школах

В ГД прокомментировали информацию об использовании биометрии в школах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Насильно заставлять родителей сдавать биометрию детей для прохода в школы нельзя, заявил в беседе с "Газетой.ру" зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

Парламентарий не выступает против биометрии, так как считает это современным способом безопасной идентификации человека. Она будет надежно защищена по аналогии с онлайн-банками.

"Говоря о биометрии, мы говорим просто об еще одном способе идентификации – так же, как в свое время были введены пластиковые карточки, а до этого бумажные пропуска были, удостоверения", – пояснил Милонов.

При этом депутат добавил, что нельзя тотально всех обязывать ее проходить.

В свою очередь, директор лицея № 369 в Санкт-Петербурге Константин Тхостов отметил, что нет ничего плохого в использовании биометрии при проходе в школу. Он назвал это давно назревшей историей.

"Вы же понимаете, как только ребенок попадает на территорию образовательной организации, верификация его проходит на безопасной зоне, и родителю спокойно. Он проявляется тут же в электронном журнале. Дальше все технологические процессы можно автоматизировать", – приводит слова Тхостова радио КП.

Директор также считает, что если интегрировать это с замером температуры или эмоциональным состоянием ребенка, то можно получить много нужной информации. Он подчеркнул, что это все делается во благо детей.

Ранее стало известно, что использование биометрии в российских школах будет добровольным. Зарегистрированные биометрические данные учеников будут хранить в Единой биометрической системе (ЕБС). В школах установят специальное оборудование, а также проведут интеграционные мероприятия.

Передать данные ребенка с согласия родителей или опекуна можно будет в приложении "Госуслуги Биометрия".

