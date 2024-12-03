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03 декабря, 17:48

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Yonhap: вход и выход в парламент Южной Кореи заблокированы

Вход и выход в парламент Южной Кореи заблокированы – СМИ

Фото: Jung Yeon-je/Pool Photo via AP

Вход и выход Национального собрания Южной Кореи заблокированы после того, как президент страны Юн Сок Ель объявил о военном положении. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Между тем председатель ведущей в Южной Корее оппозиционной демократической партии "Тобуро" Ли Чжэ Мен назвал решение о военном положении противоречащим конституции и направленным "против народа".

"Президент без всякой причины объявил чрезвычайное военное положение. Танки, бронетехника и солдаты с оружием и мечами скоро будут контролировать страну", – заявил он.

На этом фоне глава МИД республики Чо Тхэ Ель созвал совещание высокопоставленных чиновников.

Президент Южной Кореи ввел военное положение в стране 3 декабря. Как утверждают журналисты, глава государства провел экстренное совещание в своем офисе ночью. После него Юн Сок Ель сообщил об угрозе паралича власти в связи с попытками проведения против него импичмента. Отмечалось, что южнокорейское Минобороны приказало командующим всех видов войск усилить боеготовность.

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