Посол РФ в Британии Келин: сейчас нет смысла начинать какой-либо диалог с Лондоном

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Посол России в Британии Андрей Келин заявил, что сейчас нет смысла начинать какой-либо диалог с Лондоном.

"Политического диалога нет. Мы слышим заявления от официальных лиц, от главы МИД, они обвиняют нас в своих проблемах в экономике <...> Сейчас нет смысла начинать какой-то диалог, учитывая разногласия в наших позициях", – цитирует слова дипломата телеканал RT.

Ранее Келин после участия в церемонии по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда заявил, что британским властям следует сосредоточиться на отказе от курса на конфронтацию с Россией вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами.

Дипломат напомнил, что никто и никогда не смог одержать над Россией верх. По его словам, в памяти многих британцев хорошо сохранился тот факт, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашистской Германией вместе с союзниками.