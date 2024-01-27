Посол РФ посоветовал Британии подумать об отказе от конфронтации с Москвой вместо войны

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Британским властям следует сосредоточиться на отказе от курса на конфронтацию с Россией вместо того, чтобы обсуждать возможность военного конфликта между странами, сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин после участия в церемонии по случаю 80-летней годовщины снятия блокады Ленинграда.

"Сегодня в напряженной политической обстановке мы вдруг услышали призывы готовиться к войне с Россией в неопределенном будущем. Мы это услышали, приняли к сведению. Никаких поводов для этого мы не давали. В этой связи очень важно, чтобы молодые политики знали, учили и запоминали уроки истории", – сказал он.

Дипломат напомнил, что никто и никогда не смог одержать над Россией верх. По его словам, в памяти многих британцев хорошо сохранился тот факт, что именно Советский Союз внес решающий вклад в победу над фашистской Германией вместе с союзниками.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин рассказал, что заявления со стороны стран Запада про якобы планы нападения России на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против РФ. По его словам, это нужно, чтобы надавить на РФ и заставить Москву отказаться от целей спецоперации на Украине.