Минфин Франции назвал недопустимыми санкции США

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Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр считает недопустимыми санкции США. Об этом он рассказал в эфире радиостанции Radio Classique.

"Мы посмотрим, какие будут окончательные решения. Но уже сам проект, <...> который может быть осуществлен в течение 30 дней, <...> это не та манера поведения, которую мы ждем от США по отношению к их главным союзникам – Франции и вообще Европе", – подчеркнул Ле Мэр.

Он добавил, что Евросюз готов дать "сильный ответ" на введение санкций от США.

В середине июля французский парламент принял закон о налоге на услуги крупнейших компаний – Amazon, Apple, Facebook и Google. Данные действия вызвали критику со стороны США. Дональд Трамп заявлял, что намерен ввести налог на французское вино.

При этом в августе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Парижем и Вашингтоном достигнуто соглашение. Отмечалось, что Франция готова отменить налог для крупнейших компаний после того, как будет введен цифровой налог на международном уровне.

