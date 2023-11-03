Пункт пропуска "Ивангород" на границе с Эстонией закроют с 1 февраля 2024 года

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Грузо-пассажирский пункт пропуска "Ивангород", который находится на границе Ленинградской области и Эстонии, закроют для проезда с 1 февраля 2024 года. Такое поручение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

Под исключение подпала пешеходная составляющая пункта. В документе уточняется, что данная мера является временной, там будет проходить реконструкция. Министерству иностранных дел РФ было поручено уведомить эстонскую сторону о принятом решении.

Ранее стало известно, что пограничники Эстонии на пропускном пункте "Нарва" не пропустили гражданина Литвы на автомобиле с российскими номерами. Как уточнили в Северо-Западном таможенном управлении, после досмотра мужчину отправили обратно на российский погранпункт "Ивангород". Пока что похожих случаев на границе зафиксировано не было.

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