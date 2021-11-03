В Госдуме отреагировали на слова генерала ВСУ о "кровавой бане" для России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Заявление бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который пообещал России "кровавую баню" в случае войны с Украиной, продиктовано его стремлением заработать политический вес, полагает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом сообщает RT.
"Думаю, что генерал Романенко решил сменить жизненный путь и перейти из военачальников в политики, а в украинской политике больше всего ценятся заявления, повествующие о разгроме России и о непобедимости украинской армии", – заявил Белик.
Депутат отметил, что Романенко не может не осознавать колоссальное преимущество российского военного потенциала над украинским. Тем не менее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ позволяет себе такие сомнительные утверждения, что может объясняться его стремлением проявить себя на политическом поприще.
"А значит, сейчас ему остро нужна война, по крайней мере на словах, и хвастливые заявления о разгроме российской армии, которая по праву входит в тройку лучших армий мира", – подытожил Белик.
Ранее Романенко заявил, что в случае войны между Украиной и РФ захватом территорий дело не закончится. Он также добавил, что РФ якобы перебрасывает войска к границе на протяжении последних недель.
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