РФ закрыла въезд гражданам Молдавии, причастным к ограничению прав российских журналистов

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Россия закрыла въезд в страну ряду молдавских лиц, причастных к ограничению прав российских журналистов. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что 3 октября посол Молдавии Лилиан Дарий был вызван в российское внешнеполитическое ведомство, где ему выразили протест из-за продолжающегося политического преследования российских СМИ, частью которого стала высылка главы Sputnik Молдавия.

"Дарию сообщено, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд <...> ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению <...> прав российских журналистов в Молдавии, а также разжиганию антироссийских настроений", – говорится в сообщении МИД РФ.

13 сентября главу Sputnik Молдавия Виталия Денисова депортировали из Молдавии и на десять лет запретили въезжать в страну. Журналиста обвинили во вмешательстве во внутренние дела республики.

На сайте Генеральной инспекции по миграции Молдавии было указано, что действия Денисова якобы создают угрозу информационной безопасности страны.