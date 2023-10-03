Минобороны Белоруссии заявило о близости новой мировой войны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Человечество очень близко подошло к развязыванию горячей фазы новой мировой войны, сообщается в телеграм-канале Минобороны Белоруссии со ссылкой на помощника министра обороны Леонида Касинского.

Он обвинил в этом США и другие страны Североатлантического альянса. По словам Касинского, эти государства не замечают масштабы грядущей катастрофы.

Выступая в Минске на форуме Союзного государства "Россия и Беларусь: общая история, общая судьба", он подчеркнул, что мероприятие состоялось на фоне сложнейшей военно-политической обстановки. Ситуация, продолжил он, обусловлена желанием элит Запада "переформатировать мир, используя для этого обновленные фашистские лекала".

В Минобороны Белоруссии добавили, что помощник министра поднял вопросы разрушения памятников и монументов советским воинам, фальсификации истории, милитаризации восточного фланга НАТО.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные государства, включаясь в боевые действия на Украине, подводят мир к третьей мировой войне. Он высказался о требовании главы комитета по обороне бундестага ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман поставить Киеву ракеты Тaurus, чтобы ВСУ могли наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии.