ВС РФ уничтожили украинские цеха завода по выпуску взрывчатки под Павлоградом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы уничтожили украинские цеха предприятия по выпуску твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ в районе города Павлограда в Днепропетровской области. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Вместе с этим на территории города Купянска Харьковской области российские силы разрушили склад вооружения 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Кроме того, продолжили в министерстве, бойцы российской стороны уничтожили цеха ремонта и восстановления бронетанковой техники украинской армии, расположенной в районе завода в Харькове. Также ВС РФ на территории населенного пункта Бурлацкое в ДНР поразили пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук".

Днем ранее в МО сообщили, что российская сторона уничтожила в Днепропетровской области склады Воздушных сил Украины. Объекты находились на аэродроме Долгинцево, уточнили в ведомстве.

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