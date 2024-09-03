Белый дом: США не ведут пересмотр политики по ударам ВСУ вглубь РФ американским оружием

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США не намерены разрешать Украине использовать американское оружие для нанесения дальних ударов вглубь России и не пересматривают данную политику. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Что касается нашей политики в части вашего вопроса (о возможности разрешить Киеву наносить удары оружием из США вглубь РФ. – прим. ред.), то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит", – приводит ее слова РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский поручил подготовить список действий, который поможет Киеву получить разрешение от партнеров на использование дальнобойного оружия.

Журнал Economist отмечал, что последний шанс для Зеленского убедить президента США Джо Байдена изменить подход об использовании американского оружия произойдет на их встрече во время 79-й сессии Генассамблеи ООН.