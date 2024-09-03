Батальон "Днепр-1" признан в РФ террористическим сообществом

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Батальон "Днепр-1" включили в список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими, сообщается сайте ФСБ.

Соответствующее решение Южный окружной военный суд вынес 14 декабря 2023 года, а в силу оно вступило 25 июня 2024 года.

Ранее добровольческое диверсионно-разведывательное подразделение "Грузинский национальный легион" было признано российским судом террористической организацией. По закону "О противодействии терроризму" подразделение было включено в Единый федеральный список организаций, признанных террористическими. Теперь его деятельность запрещена на территории России.

Такое решение было принято после рассмотрения всех собранных спецслужбой доказательств. В ФСБ напомнили, что подразделение было создано в 2014 году под руководством ГУР Минобороны Украины.