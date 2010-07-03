Россия и Монголия заключили бессрочный Договор о дружбе

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Владимир Путин провел переговоры со своим монгольским коллегой Халтмаагийном Баттулгой в Государственном дворце Улан-Батора. После беседы лидеры двух государств подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ носит бессрочный характер, передает ТАСС.

По словам Путина, соглашение открывает перспективы для расширения сотрудничества по всем направлениям, а многолетние традиции дружбы являются твердой основой для развития российско-монгольских отношений. Прошедшие переговоры российский президент назвал содержательными и конструктивными.

В частности, подробно обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, военно-технического взаимодействия, увеличения объема двусторонней торговли и возможности создания в Монголии центра ядерной науки для использования радиационных технологий в промышленности, медицине и сельском хозяйстве.

Всего по итогам переговоров было заключено 10 соглашений. Одним из них стал протокол о возобновлении оказания Монголии военно-технической помощи на безвозмездной основе от 3 марта 2004 года.