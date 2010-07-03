Путин пообещал Кадырову посетить Чечню

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Владимир Путин во время рабочей встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно приедет в Чечню, говорится на сайте Кремля.

По словам Кадырова, чеченские старейшины и ученые интересуются у него, почему президент не посещает Чечню.

Он отметил, что российский лидер приезжал в республику, когда там были "серьезные проблемы", и благодаря президенту сейчас там "другая жизнь".

"Я давно у вас не был, хочу приехать и обязательно приеду, обязательно. Знаю, что республика развивается достаточно хорошими темпами. Мы с вами помним, в каком она была состоянии определенное количество лет назад", – ответил Путин.

Ранее Кадыров отметил, что власти Чечни могли бы улучшить развитие региона, если бы получали больше денег из федерального бюджета. Он также считает, что республике помогло доверие, оказанное Владимиром Путиным.