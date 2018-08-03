В СФ прокомментировали заявление США о попытке России "вмешаться" в выборы

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Заявление директора американской разведки Дэниэла Коутса о якобы возможном вмешательстве Москвы в предстоящие промежуточные выборы в США прокомментировал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков.

Он отметил, что в Штатах сейчас идет "очень серьезная внутриполитическая борьба". "И для того чтобы в ней выиграть, представители как демократических, так и республиканских сил делают заявления о том, что они противодействуют "российской угрозе", – пояснил Цеков в беседе с RT.

Представитель Совфеда напомнил, что, вместо конкретных фактов, в США приводят лишь общие слова. "Подобными заявлениями США просто расписываются в собственном бессилии", – считает сенатор. По его мнению, разговорами о "российском вмешательстве" американские политики пытаются "набрать определенные очки и баллы в период предстоящей избирательной кампании".

Реагировать на такие провокации не стоит, добавил Цеков. "По-моему, у них сейчас период тотального психоза", – заявил сенатор, выразив надежду на "выздоровление" американского общества в будущем.

2 августа глава нацразведки США Дэн Коутс заявил, что Россия пытается повлиять на промежуточные выборы в США, запланированные на осень 2018 года, а также на президентские выборы 2020 года. В Госдуме подобные заявления назвали продолжением политики Запада по формированию из России образа врага.