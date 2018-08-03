Задержанной в США россиянке Бутиной разрешили пользоваться телефоном

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Россиянке Марии Бутиной, арестованной в США по подозрению в шпионаже, разрешили пользоваться телефоном, сообщает ТАСС.

По словам представителей российского посольства, посетивших Бутину 2 августа, связаться с родителями девушке пока не удается.

"Тюремная администрация ссылается на некие "технические трудности". Разбираемся с этим", – отмечается в заявлении.

Бутина находится в тюрьме почти три недели. На состояние здоровья не жалуется, однако ее обращения за стоматологической помощью игнорируются, сообщают дипломаты.

29-летнюю Бутину обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

Судебное заседание по ее делу запланировано на 10 сентября.