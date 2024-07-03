Глава Харьковской ОВА: модифицированная ФАБ-500 может достать до любой точки Харькова

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Новая модифицированная фугасная авиабомба ФАБ-500 с увеличенной дальностью может достать до любой точки Харькова, заявил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Синегубова, новым видом корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) российские солдаты пользовались еще на Купянском направлении, а также для ударов по промышленным объектам Харькова.

После модификации дальность авиабомбы увеличилась до 80 километров. Синегубов добавил, что из-за этого продолжительность воздушных тревог в городе может достигнуть 12–16 часов в сутки.

Между тем российская авиабомба ФАБ-3000 способна корректироваться в полете после сброса с самолета. ВС РФ сбросили эту бомбу на командный пункт батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ в подконтрольном Киеву поселке Нью-Йорк под Донецком.

При атаке уничтожено до 60 украинских солдат и 4 машины. Основным поражающим действием ФАБ является действие фугаса. Помимо продукта взрыва происходит ударная волна, и осколки позволяют усилить поражающее поле. Выбрасывают эти ФАБы с высоты до 16 километров, бомба несет в себе свыше 1 300 килограммов тротила.