НАТО согласует продление полномочий Столтенберга на год 4 июля – СМИ

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Североатлантический альянс во вторник, 4 июля, объявит о продлении еще на год полномочий генсека НАТО Йенса Столтенберга, сообщает Reuters со ссылкой на источники среди дипломатов.

По данным агентства, 4 июля на встрече постоянных представителей при НАТО в Брюсселе данное решение будет одобрено официально.

Ранее СМИ сообщали, что решение по продлению срока полномочий генсека должно быть принято 28 июня. Отмечалось, причиной продления контракта действующего генсека Североатлантического альянса стало отсутствие единого решения относительно новой кандидатуры и сложная ситуация на Украине.

В феврале политик заявил, что не будет продлевать срок своих полномочий. До этого он делал это трижды.

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