Контингент НАТО заявил о военных учениях в июле в Косове

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Контингент НАТО в Косове (KFOR) заявил о проведении в начале июля военных учений в юго-западной части края, сообщает РИА Новости.

Речь идет о горных районах Метохии в направлении Албании и Северной Македонии. Отмечается, что маневры "Большая стена" (Big Rock) являются регулярными. Пройдут они с 4 по 6 июля.

Учения будет проводить многонациональный контингент KFOR-Запад. Они повысят готовность и способности подразделений, будут включать в себя и ночное передвижение на земле и в воздухе через муниципалитеты Джаковица, Штрпце, Мамуша.

Ожидается, что маневры окажут минимальное влияние на гражданское население и коммерческую деятельность в восьми муниципалитетах.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала проведение странами НАТО учений Air Defender 2023, которые проходили с 12 по 23 июня в Германии.

По ее словам, попытки создать угрозу территориальной целостности России и ее суверенитету не останутся без последствий. Участие в учениях принимали 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран.

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