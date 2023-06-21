В МИД РФ прокомментировали учения НАТО

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Попытки создать угрозу территориальной целостности России и ее суверенитету не останутся без последствий. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о проведении странами НАТО учений Air Defender 2023.

"Вашингтон и его союзники разрабатывают оперативные планы по ведению боевых действий с сопоставимым противником. В общем понятно, кто имеется в виду, вы же знаете. Учебные цели на протяжении последних десятилетий всегда обозначались НАТО как Россия", – цитирует ее РИА Новости.

По информации издания, данные учения проходят с 12 по 23 июня в Германии. Участие в них принимают 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран. При этом командующий ВВС Германии Инго Герхартц сказал, что полеты вблизи Калининградской области на учениях не планируются, а маневры не являются провокацией против РФ.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер сообщил, что Россия наносит Соединенным Штатам стратегическое поражение с точки зрения геополитики, а также в военной сфере. Так, силы ВС РФ громят подразделения ВСУ, которые были подготовлены специалистами НАТО.

До этого кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами обвинил НАТО в развязывании конфликта на Украине. Он добавил, что расширение НАТО было катастрофой. По его словам, в рамках урегулирования конфликта Альянс должен пообещать, что Украина не станет его членом, а Киев и Москва должны заключить соглашение о перемирии.

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