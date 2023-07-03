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Новым послом Казахстана в России назначен замгенсека СНГ Даурен Абаев
Фото: depositphotos/kzwwsko
Новым послом Казахстана в России стал Даурен Абаев, работающий в настоящее время заместителем генерального секретаря СНГ. Об этом со ссылкой на указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщает РИА Новости.
"Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации", – указано в сообщении.
Абаев работает на посту заместителя генерального секретаря СНГ с мая 2023 года. До этого он работал в администрации президента и занимал министерские должности.
Ранее стало известно, что США выбрали нового посла в РФ в декабре прошлого года. Линн Трейси стала первой женщиной на данном посту. До этого она уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах.
Прежний посол США в России досрочно уехал на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джозефом Байденом.
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