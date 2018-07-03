Медведев утвердил требования для сбора биометрии граждан

Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов
Дмитрий Медведев подписал ряд документов о размещении данных граждан России в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации, передает Агентство "Москва".
Нововведения затронут сотрудников госорганов, банков и организаций, которые размещают сведения в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.
"Утверждены требования к фиксации действий уполномоченных сотрудников при размещении в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации российского гражданина, а также при размещении его биометрических данных в единой информационной системе", – сообщается на сайте правительства.
Премьер-министр отметил, что фиксация данных поможет обеспечить защиту прав российских граждан и исключить риск совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников.
Также был утвержден состав сведений, которые планируется размещать на сайте, и форма согласия гражданина на обработку персональных данных.
Разработкой документов проекта занималось министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Ранее премьер-министр по итогам заседания кабмина поручил до 29 октября подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: