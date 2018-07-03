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3 июля, 09:31

Медведев утвердил требования для сбора биометрии граждан

политика общество

Фото: ТАСС/Пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев подписал ряд документов о размещении данных граждан России в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации, передает Агентство "Москва".

Нововведения затронут сотрудников госорганов, банков и организаций, которые размещают сведения в единой биометрической системе и единой системе идентификации и аутентификации.

"Утверждены требования к фиксации действий уполномоченных сотрудников при размещении в электронной форме в единой системе идентификации и аутентификации сведений, необходимых для регистрации российского гражданина, а также при размещении его биометрических данных в единой информационной системе", – сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр отметил, что фиксация данных поможет обеспечить защиту прав российских граждан и исключить риск совершения мошеннических действий со стороны уполномоченных сотрудников.

Также был утвержден состав сведений, которые планируется размещать на сайте, и форма согласия гражданина на обработку персональных данных.

Разработкой документов проекта занималось министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Ранее премьер-министр по итогам заседания кабмина поручил до 29 октября подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек.

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