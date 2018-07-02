Электронные трудовые книжки появятся в РФ до конца октября

Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Дмитрий Астахов

Дмитрий Медведев по итогам заседания кабинета министров поручил профильным ведомствам подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек до 29 октября, передает ТАСС.

"Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с участием заинтересованных государственных органов и организаций до 29 октября 2018 года внести в правительство проекты федеральных законов, которые предусматривают формирование и ведение сведений о трудовой деятельности работников в электронном виде", – заявил премьер-министр.

Ведомства должны подготовить проект поправок в госпрограмму "Содействие занятости населения", которая предусматривает с 2019 по 2020 год включительно проведение информационно-разъяснительной работы среди работников и работодателей по внедрению электронной трудовой книжки.

Минтруду поручили до 1 октября 2018 года сформировать подходы и определить этапы со сроками по переводу в электронный вид кадровые вопросы.

Также предстоит внести поправки в закон об архивном деле и унификации требований создания электронной подписи с учетом применения электронной техники отечественного производства.

Ранее кабмин изъявил желание оплачивать из госбюджета путевки иностранных туристов в Россию.