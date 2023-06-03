В МИД Украины заявили, что Киев должен вступить в НАТО без плана действий по членству

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Киев должен вступить в НАТО без план действий по членству (ПДЧ), заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Эстонии Маргусом Тсахкной.

"Мы считаем, что ПДЧ больше не должен считаться элементом на пути к членству. Это механизм, который себя изжил и не должен применяться к Украине", – передает РИА Новости слова Кулебы.

Кулеба заявил, что Украина не входит в НАТО, поэтому Киев не может диктовать решения альянсу. Однако Киев имеет право на евроатлантическую безопасность, не входя в НАТО.

По его словам, без украинского государства нельзя защитить евроатлантическое пространство. В связи с этим Киев должен войти в альянс.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Украина не попадет в НАТО до завершения украинского конфликта. Однако он подчеркнул, что вступление в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Украины.

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