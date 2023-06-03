Напряженность на Корейском полуострове происходит из-за давления США на КНДР – дипломат

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Первопричиной напряженности в зоне Корейского полуострова является стремление США и союзников нарастить давление на КНДР. С таким заявлением выступила зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации.

"За последнее время обстановка в субрегионе существенно обострилась. Мы не раз указывали на первопричину наблюдаемого сейчас витка напряженности – стремление США и их союзников нарастить давление на КНДР в рамках концепции так называемого расширенного сдерживания", – приводит ее слова РИА Новости.

По ее словам, непрекращающиеся военные учения в субрегионе влекут за собой крайне негативные последствия, что "должно быть очевидно для всех". Однако, заявляет Евстигнеева, Вашингтон не собирается сбавлять обороты.

Она обратила внимание, что 25 мая США и Южная Корея провели боевые стрельбы неподалеку от границы с КНДР, где приняли участие около 610 систем вооружений, в том числе истребители, ударные вертолеты, танки и артиллерия.

Евстигнеева отмечает, что данные действия не способствуют деэскалации напряженности в регионе.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко и специальный представитель правительства КНР по делам полуострова Лю Сяомин заявили, что США и их союзники несут ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове.

Они также согласились с тем, что Вашингтон вопреки собственным обязательствам отказывается вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности.

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