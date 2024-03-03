03 марта, 15:23Политика
Турецкие бизнесмены подадут в суд с исками к США из-за угроз за торговлю с РФ – СМИ
Фото: depositphotos/andreyuu
Предприниматели из Турции планируют обратиться в суд с исками к американским чиновникам, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с российской стороной. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на бизнесменов.
Помимо этого, турецкие предприниматели намерены судиться с кредитными организациями и отделениями банков, которые блокируют денежные переводы и передают конфиденциальную информацию в Вашингтон, сообщает издание.
Вместе с тем в СМИ отметили, что министерство торговли Штатов уже удалило все данные о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, угрожавших санкциями компаниям Турции.
Ранее издание Politico писало, что часть союзников США полагают, будто вторичные санкции, которые Штаты вводят за связи с РФ, являются превышением полномочий со стороны Вашингтона. Такие ограничения дают американской стороне право наказывать зарубежные фирмы за ведение бизнеса с попавшими под санкции российскими компаниями, указали в газете.
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