Турецкие бизнесмены подадут в суд с исками к США из-за угроз за торговлю с РФ – СМИ

Фото: depositphotos/andreyuu

Предприниматели из Турции планируют обратиться в суд с исками к американским чиновникам, которые угрожали им рестрикциями за торговлю с российской стороной. Об этом пишет газета Aydınlık со ссылкой на бизнесменов.

Помимо этого, турецкие предприниматели намерены судиться с кредитными организациями и отделениями банков, которые блокируют денежные переводы и передают конфиденциальную информацию в Вашингтон, сообщает издание.

Вместе с тем в СМИ отметили, что министерство торговли Штатов уже удалило все данные о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, угрожавших санкциями компаниям Турции.

Ранее издание Politico писало, что часть союзников США полагают, будто вторичные санкции, которые Штаты вводят за связи с РФ, являются превышением полномочий со стороны Вашингтона. Такие ограничения дают американской стороне право наказывать зарубежные фирмы за ведение бизнеса с попавшими под санкции российскими компаниями, указали в газете.

Санкции США в адрес НСПК не повлияют на работу платежных сервисов в РФ