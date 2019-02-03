Эрдоган и Путин могут провести встречу в Сочи 14 февраля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Владимиром Путиным 14 февраля в Сочи, сообщает агентство Anadolu.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на эту дату намечено проведение саммита между Россией, Турцией и Ираном по сирийскому урегулированию.

На предстоящей встрече Путин, Эрдоган и президент Ирана Хасан Роухани обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации Идлиб и вывод американских войск из арабской республики.

23 января главы Турции и РФ уже проводили встречу по сирийскому вопросу. Тогда Путин заявил, что вывод войск США из Сирии станет позитивным шагом, который стабилизирует обстановку на северо-востоке страны.