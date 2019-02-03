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16:21

Франция поставила ультиматум Мадуро

политика за рубежом

16:21

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Фото: ТАСС/AP/Ariana Cubillos

Франция признает Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы в том случае, если к вечеру воскресенье действующие власти не объявят о новых президентских выборах, сообщает РИА Новости.

По словам министра по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, выборы Николаса Мадуро в мае 2018 года были фарсом.

23 января спикер парламента Венесуэлы Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и другие страны признали Гуаидо и потребовали от Мадуро отказаться от силовых действий против оппозиции.

Мадуро, в свою очередь объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

Кроме того, Мадуро предложил провести в стране досрочные парламентские выборы. "Они хотят выборы? Мы проведем парламентские выборы", – сказал Мадуро на митинге своих сторонников в Каракасе.

политика за рубежом

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