Генсек ООН призвал избежать распространения насилия в Иране

3 января, 21:21
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал избежать распространения насилия в Иране, где проходят массовые акции протеста. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"Он призывает уважать право на мирные собрания и свободу выражения, а также к мирному проведению демонстраций. Необходимо избегать дальнейшего насилия", – сказал Хак, передает РИА Новости.
Протесты в ряде иранских городов начались в конце декабря. По мнению президента страны Хасана Роухани, беспорядки связаны с внутренними проблемами в государстве и подстрекательством со стороны других стран, в том числе Саудовской Аравии.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США собираются созвать СБ ООН из-за протестов в Иране.
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