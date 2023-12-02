Более 5,3 тыс детей погибли в Газе с начала конфликта – ЮНИСЕФ

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Более 5,3 тысячи палестинских детей погибли за 48 дней бомбардировок сектора Газа. Необходимо достичь продолжительного прекращения огня в анклаве, чтобы спасти детей. Об этом заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел, сообщает ТАСС.

Как отметила Рассел, до объявления гуманитарной паузы в ближневосточном конфликте от непрерывных бомбардировок были убиты более 5,3 тысячи палестинских детей. По словам главы ЮНИСЕФ, в эту цифру не входят дети, пропавшие без вести и похороненные под обломками разрушенных зданий.

"Если насилие вернется к таким масштабам, мы можем предположить, что каждый день будут убиты и ранены еще сотни детей", – отметила Рассел.

Она подчеркнула, что все дети в Палестине и Израиле заслуживают мира и надежды на лучшее будущее.

В пятницу, 1 декабря, Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава. После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.