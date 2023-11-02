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В офисе украинского президента Владимира Зеленского согласились на дополнительную консультативную встречу по киевской "формуле мира". Об этом глава офиса президента Андрей Ермак сообщил в своем телеграм-канале.

Отмечается, что Ермак по телефону обсудил с советником президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейком Салливаном результаты встречи на Мальте по киевской "формуле мира". По его словам, стороны согласились с необходимостью проведения допконсультации советников по нацбезопасности США, Великобритании, Франции и Германии.

Данная встреча состоялась 28 октября. Офис Зеленского сообщал, что участие в ней приняли представители более 50 государств. Китай к встрече не присоединился.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "формула мира" Зеленского является "абсолютно нереализуемой", об этом знают все.

Он подчеркнул, что в России руководствуются "голой действительностью", которая основывается на том, что Зеленский и те, кто "руководит им в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе", говорят, что единственная основа мира – план украинского президента.

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