Израильские антифашисты призвали Канаду раскрыть данные о нацистских преступниках

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Антифашистское движение Израиля считает, что канадские власти должны обнародовать данные о нацистских преступниках, которые воевали в подразделении СС Галичина, и укрылись в стране после Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя движения Дмитрий Трапирова.

Отмечается, что оставшихся в живых нацистов необходимо предать суду, потому что их преступления "никогда не теряют своего срока давности".

Ранее экс-министр юстиции Канады Ирвин Котлер заявил, что страна стала убежищем для нацистских военных преступников, не понесших за свои действия никакого наказания. Он напомнил о работе комиссии Жюля Дешена в 1985 году.

По его словам, она расследовала дела людей, которых обвиняют в совершении военных преступлений. Бывший министр призвал раскрыть результаты ее работы.

Ранее Associated Press опубликовало фотографии с выступления президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Канады. В подписи к одному из снимков говорилось, что Зеленский вместе с канадским премьером Джастином Трюдо поприветствовали ветерана 1-й украинской дивизии Ярослава Хунку.

Посол Польши в Канаде Витольд Дзельский обрушился с критикой на решение Оттавы пригласить в парламент страны нациста. Позже спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота извинился за приглашение Хунки.

Он заявил, что ни депутаты, ни члены украинской делегации не знали о том, кого он пригласил. Ответственность за случившееся он полностью взял на себя. Позже Рота сообщил, что уходит в отставку из-за скандала с приглашением в парламент ветерана СС.

Позже Трюдо принес извинения после чествования ветерана СС в парламенте Канады. Он назвал произошедший скандал позором для парламента и Канады в целом.

Ветеран СС Ярослав Хунка вынужден скрываться после скандала в Канаде