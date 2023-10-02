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Администрация президента США Джо Байдена хочет потребовать от Вооруженных сил Украины (ВСУ) одобрить стандарты НАТО, несмотря на то что Альянс еще не готов предоставить членство украинской стороне. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ правительства.

В документе сказано, что Украина должна создать корпус из младших офицеров и унтер-офицеров, который будет соответствовать принципам Североатлантического альянса. При этом в материале отмечается, что даже формат и содержание украинских бумаг должны отражать терминологию НАТО.

Кроме того, по доктрине Альянса Украина должна выстроить свою оборонную промышленность, которая сможет закрывать важнейшие потребности киевского режима.

По данным издания, американская стратегия США нацелена на то, чтобы Украина придерживалась курса на западные страны и продолжала развивать "особые связи" с Вашингтоном. Так, например, американцы планируют внедрить английский язык среди украинцев для их интеграции в мировое сообщество.

Ранее сообщалось, что страны Запада задают украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вопросы о верховенстве права на Украине. По словам журналиста Рейнхард Шликер, у Вооруженных сил Украины на фронте отсутствуют успехи, несмотря на предоставленную военную помощь НАТО.

Журналист считает, что поставки вооружения для Киева похожи на "полный базовый набор для Армагеддона".

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