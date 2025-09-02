Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году

Фото: 123RF/fellowneko

В Россию в этом году въехали 16 225 украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Из них, согласно полученным сведениям, 15 338 совершали частные визиты, 652 – деловые. Также 57 человек приехали в качестве туристов, еще у 21 гражданина был транзитный проезд.

Кроме того, 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 пересекли границу на автомобиле, еще 45 – пешком.

Ранее сообщалось, что некоторым гражданам Украины отказали во въезде в Россию из-за признаков удаления информации из их телефонов.

В одном из случаев украинец удалил примерно 5 тысяч фотографий и видеозаписей, а также часть номеров. Российские пограничники расценили это как попытку скрыть личные убеждения при прохождении контроля, что стало основанием для запрета на въезд в страну.