Более 16 тысяч украинцев въехали в Россию в 2025 году
Фото: 123RF/fellowneko
В Россию в этом году въехали 16 225 украинцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Из них, согласно полученным сведениям, 15 338 совершали частные визиты, 652 – деловые. Также 57 человек приехали в качестве туристов, еще у 21 гражданина был транзитный проезд.
Кроме того, 15 475 прибывших украинцев воспользовались авиатранспортом, 705 пересекли границу на автомобиле, еще 45 – пешком.
Ранее сообщалось, что некоторым гражданам Украины отказали во въезде в Россию из-за признаков удаления информации из их телефонов.
В одном из случаев украинец удалил примерно 5 тысяч фотографий и видеозаписей, а также часть номеров. Российские пограничники расценили это как попытку скрыть личные убеждения при прохождении контроля, что стало основанием для запрета на въезд в страну.