РИА: удаленные данные с телефона стали поводом для отказа во въезде в Россию украинцам

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Некоторым украинским гражданам было отказано во въезде на территорию России из-за признаков удаления информации с их мобильных телефонов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные решения.

Как отмечает агентство, в одном из случаев гражданин Украины удалил примерно пять тысяч фото и видео, а также часть своих контактов. Российские пограничники посчитали это попыткой скрыть личные убеждения при прохождении контроля. Это стало основанием для запрета на въезд в РФ. Суд, в свою очередь, признал действия пограничников законными.

В другом случае женщина перед въездом в Россию удалила свои переписки, а также очистила галерею и скрыла историю просмотров в YouTube. В результате подобные действия оказались поводом для отказа в пересечении границы.

Во всех рассмотренных делах граждане Украины обращались в суд. Они утверждали, что что не собираются нарушать российские законы, хотят получить гражданство РФ и имеют в России родственников. Однако суд отклонил их апелляции, признав решения пограничных служб обоснованными.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины, находящиеся в России нелегально, должны покинуть страну или урегулировать свое положение до 10 сентября 2025 года.

Глава государства также поручил не преследовать до 10 сентября незаконно находящихся в РФ украинцев, которые сами обратились в органы МВД для легализации своего положения. Кроме того, проживающие в Донбассе и Новороссии иностранные граждане обязаны до 10 июня подтвердить отсутствие у них заболевания ВИЧ и зависимости от наркотиков.

