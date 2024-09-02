Нацполиция Украины объявила в розыск сбежавших с ВСУ "днепропетровских маньяков"

Фото: телеграм-канал "Военный обозреватель"

Нацполиция Украины объявила в розыск двух заключенных, известных как "днепропетровские маньяки", которые сбежали с воинской части после подписания контакта с ВСУ, пишет "Российская газета".

Речь идет о Викторе Саенке и Игоре Супрунюке, которые родились в 1988 году. Свое имя они получили в 2007-м после серии убийств и ограблений в Днепре. Преступники забивали своих жертв молотком и отверткой. Согласно официальным данным, всего от их рук погиб 21 человек.

При этом в банду входили три человека, помимо Саенки и Супрунюка, в ней числился Александр Ганжа. Первые двое получили пожизненное наказание, а Ганжа – девять лет тюрьмы.

Нацполиция Украины предупредила, что сбежавшие могут скрываться на территории Днепропетровской или Кировоградской областей, а также о том, что они вооружены и очень опасны.

Ранее в Службе внешней разведки РФ выяснили, что американские частные военные компании (ЧВК) начали вербовку членов мексиканских и колумбийских наркокартельных группировок, которые находятся в тюрьмах США, для участия в украинском конфликте. Вербовку американские ЧВК начали под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США.

По данным службы, в случае согласия заключенным обещают полную амнистию "в расчете на то, что они никогда не вернутся назад". Кроме того, в СВР РФ добавили, что если проект окажется успешным, то программу вербовки продолжат и расширят за счет преступников из других стран со сложной криминогенной ситуацией.