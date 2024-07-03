Сыновьям липецкого священника дали от 17 до 17,5 года колонии за попытку вступить в ВСУ

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Второй Западный окружной военный суд назначил от 17 до 17,5 года колонии трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, собиравшимся вступить в украинские войска, сообщает РИА Новости.

Иоанна Ащеулова приговорили к лишению свободы на 17 лет 6 месяцев, из них три года в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Алексею и Тимофею Ащеуловым назначены по 17 лет заключения – первые три года в тюрьме с ограничением свободы и два года после освобождения.

В прениях сторон все трое заявили, что не считают себя военными преступниками и изменниками.

Ранее прокурор попросил назначить по 18 лет колонии сыновьям Ащеулова. Кроме того, обвинение заявило, что необходимо ограничить обвиняемым свободу после освобождения из заключения на два года. При этом для братьев попросили учесть их активное содействие следствию и справки о здоровье членов семьи.

Сыновья священника подтвердили в суде, что хотели уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Однако они отказались признать себя виновными в этом.

Троим братьям предъявили обвинение по статьям "Государственная измена", "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

По данным обвинительного заключения, сыновья священника планировали вступить в легион "Свобода России" (запрещен и признан террористическим в РФ), и участвовать в военных действиях против РФ. Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконного пересечения границы.

Многодетная семья Ащеуловых стала известна в 2014 году, когда органы опеки изъяли детей из-за отсутствия условий для их проживания. Позднее детей вернули родителям и выделили им жилое помещение на время ремонта дома. Суд признал действия местных органов опеки и попечительства незаконными, а также отклонил иск об ограничении родительских прав.