Обвинение запросило по 18 лет заключения братьям Ащеуловым

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Гособвинение запросило назначить по 18 лет колонии трем сыновьям липецкого священника Игоря Ащеулова, которые пытались вступить в украинские войска. Об этом сообщает газета "Известия".

"Признать Ащеуловых виновными, <…> окончательно назначить им 18 лет колонии, три из которых в тюрьме, 15 – в колонии строгого режима", – сказал прокурор.

Кроме того, обвинение заявило, что необходимо ограничить обвиняемым свободу после освобождения из заключения на два года. При этом для братьев попросили учесть их активное содействие следствию и справки о здоровье членов семьи.

Ранее сыновья священника подтвердили в суде, что хотели уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Однако они отказались признать себя виновными в этом.

Алексею, Иоанну и Тимофею Ащеуловым предъявили обвинение по статьям "Государственная измена", "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

По данным обвинительного заключения, сыновья священника планировали вступить в легион "Свобода России" (запрещен и признан террористическим в РФ), и участвовать в военных действиях против РФ. Ащеуловых задержали в Курской области при попытке незаконного пересечения границы.

