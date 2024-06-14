Военный суд рассмотрит дело трех сыновей священника Ащеулова о госизмене

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Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело против трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова. Они пытались уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сыновьям Ащеулова Алексею, Иоанну и Тимофею предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена", "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

В суде подтвердили поступление дела и уточнили, что уголовное дело не содержит грифа "секретно" или "совершенно секретно", его рассмотрят в открытом режиме. Однако дата предварительных слушаний по делу и формат их проведения еще не утверждены.

В 2014 году девятерых детей Ащеулова в возрасте от 3 до 17 лет забрали из семьи по решению комиссии Тербунского района из-за непригодных для проживания условий. Священник утверждал, что действия должностных лиц неправомерны. Комиссия предоставила постановление только через несколько дней.

При этом липецкий следственный комитет не нашел нарушений в действиях должностных лиц. История вызвала широкий общественный резонанс. Спустя две недели Ащеулову вернули детей, а семье выделили жилье в селе Озерки на время ремонта дома.

Ранее СМИ писали, что Липецкая епархия лишила Ащеулова прихода по причине грубого отношения к прихожанам.

До этого в Брянской области задержали россиянина, который собирался выехать на Украину, чтобы воевать в составе проукраинской террористической организации. Обвиняемый сам связался с представителем одной из таких организаций. По данному факту возбуждено уголовное дело.