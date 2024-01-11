Жителя Курской области осудили на 6 лет строгого режима за попытку вступить в ВСУ

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Курский областной суд приговорил местного жителя к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год за попытку вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы области в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 21-летней житель Железногорска Андрей Ермоленков после начала СВО решил принять участие в военных действиях на стороне сил, противостоящих Вооруженным силам России (ВС РФ).

Для этого он стал изучать украинский язык и при помощи Сети направил свои данные для вступления в украинское военизированное объединение. Затем он выезжал в приграничные районы Курской области, чтобы пересечь границу, однако его задержали сотрудники правоохранительных органов.

Мужчину обвиняли по части 1 статьи 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 275 УК РФ ("Государственная измена"), а также части 3 статьи 30 и части 1 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации").

"В ходе судебного разбирательства подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся", – уточнили в пресс-службе, подчеркнув, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

До этого сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края, который собирал сведения о регионе и планировал вступить в ряды ВСУ. Мужчина 1991 года рождения установил контакт с представителем террористической организации через Сеть.

Далее он отправил видео со своей присягой. После этого он стал присылать украинским кураторам сведения о расположении воинских частей в регионе. Подозреваемому уже предъявили обвинение и заключили его в СИЗО.

Ранее спецслужбы в аэропорту Кемерово задержали мужчину, который пытался уехать на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ. 36-летний россиянин вступил в контакт с украинским координатором при помощи мессенджера.

Он успел купить военную форму, средства связи и билеты для пересечения российско-украинской границы. Злоумышленник арестован, против него возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала жителя Кабардино-Балкарии за попытку вступить в ВСУ