Сыновья священника Ащеулова признали в суде, что хотели воевать на стороне ВСУ

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сыновья липецкого священника Игоря Ащеулова подтвердили в суде, что хотели уехать на Украину и воевать на стороне ВСУ. Однако они отказались признать себя виновными в этом, сообщает РИА Новости.

Сегодня суд начал рассматривать дело по существу. Согласно обвинительному заключению, братья Ащеуловы (Тимофей, Иоанн и Алексей) собирались вступить в террористическую организацию "Легион "Свобода России" (запрещена в РФ), выйдя на связь с его представителями через соцсети. Затем они решили участвовать в военных действиях по противостоянию России, уточнили в суде.

Согласно документу, Ащеуловы отправились в Курскую область к границе. В рюкзаке у одного из них позднее нашли инструмент для демонтажа забора. По данным гособвинения, фигуранты не довели преступный умысел до конца, так как их заметили пограничники. Сперва они получили по десять суток ареста, затем против них возбудили уголовное дело.

14 июня Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал уголовное дело против Ащеуловых. Им предъявлены обвинения по статьям "Государственная измена", "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации" и "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации".

