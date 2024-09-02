Суд смягчил приговор фигурантам по делу о вымогательстве у главы "Ростеха"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Московский городской суд частично смягчил приговор коммерческому директору журналистки Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву, осужденным за вымогательство 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова на сроки до 7,5 года колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов.

Фигурантов все еще признают виновными, однако приговор Бигаеву и Кузьмину смягчили до 5 лет, а Суханову – до 5,5 лет.

В феврале Хамовнический суд приговорил Суханова к 7,5 года колонии, а Романовского и Бигаева – к 7 годам тюремного заключения по делу главы "Ростеха".

В случае выплаты 11 миллионов рублей, которые вымогали фигуранты дела, авторы перестали бы писать негатив о Чемезове в телеграм-канале "Тушите свет", созданном Романовским, уверена сторона обвинения. Позже сторона защиты фигурантов обжаловала приговор, а представитель "Ростеха" попросил судью смягчить приговоры.

