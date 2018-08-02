МГИК зарегистрировал доверенных лиц кандидатов в мэры Москвы

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала двух доверенных лиц кандидата в мэры столицы от "Справедливой России" Ильи Свиридова, 22 доверенных лиц кандидата от ЛДПР Михаила Дегтярева, а также уполномоченного представителя по финансовым вопросам Александра Борисова кандидата в мэры Москвы от "Союза горожан" Михаила Балакина, передает Агентство "Москва".
Мосгоризбирком принял соответствующее решение в ходе заседания комиссии.
Ранее сообщалось, что каждый кандидат в мэры Москвы сможет провести 12 встреч с избирателями в разных округах города. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут во время жеребьевки по распределению помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями.
Кроме того, Реут сообщил, что для впервые проголосовавших на выборах мэра избирателей могут организовать концерт известных исполнителей. Раздача билетов состоится на избирательных участках.
Выборы мэра столицы состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
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