Каждый кандидат в мэры Москвы проведет 12 встреч с избирателями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждый кандидат в мэры Москвы сможет провести 12 встреч с избирателями в разных округах города. Об этом заявил член Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Дмитрий Реут во время жеребьевки по распределению помещений между кандидатами и доверенными лицами для организации встреч с избирателями, передает Агентство "Москва".

"Нужно провести жеребьевку мест, в которых будут проходить встречи с избирателями. В каждом из 12 помещений кандидаты выступят по одному разу в будни с 18:00", – пояснил Реут.

Помещения, которые предоставят кандидатам на безвозмездной основе, расположены во всех 12 округах Москвы. Встречи с избирателями пройдут с 20 августа по 7 сентября.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".